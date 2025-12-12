2 VIP-Tickets & Trikots für ein ADMIRAL Bundesliga Spiel
Ersteigere 2 VIP-Tickets für ein ADMIRAL Bundesliga Spiel deiner Wahl – inkl. zwei Klub-Trikots und dem offiziellen Matchball 2025/26. Biete jetzt bei United Charity mit und unterstütze die Österreichische Sporthilfe.
Freue dich auf ein unvergessliches Match in der ADMIRAL Bundesliga und genieße das Spiel gemeinsam mit einer Begleitung aus der VIP-Perspektive. Zusätzlich erhältst zu diesem besonderen Erlebnis zwei passende Klub-Trikots sowie den offiziellen Matchball der ADMIRAL Bundesliga 2025/26.
Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.
Dieses besondere Paket bietet dir und deiner Begleitung:
2x VIP-Tageskarten bei einem ADMIRAL Bundesliga Klub nach Wahl
2x Trikots eines ADMIRAL Bundesliga Klubs (Klub analog zu den gewählten VIP-Karten)
1x offizieller Matchball der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 von Derbystar
Tauche ein in die VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga.
Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!