2 VIP-Tickets & Trikots für ein ADMIRAL Bundesliga Spiel

Freue dich auf ein unvergessliches Match in der ADMIRAL Bundesliga und genieße das Spiel gemeinsam mit einer Begleitung aus der VIP-Perspektive. Zusätzlich erhältst zu diesem besonderen Erlebnis zwei passende Klub-Trikots sowie den offiziellen Matchball der ADMIRAL Bundesliga 2025/26.

Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.

Dieses besondere Paket bietet dir und deiner Begleitung:

2x VIP-Tageskarten bei einem ADMIRAL Bundesliga Klub nach Wahl

2x Trikots eines ADMIRAL Bundesliga Klubs (Klub analog zu den gewählten VIP-Karten)

1x offizieller Matchball der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 von Derbystar

Tauche ein in die VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!