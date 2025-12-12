Absturz! Österreich hinter Gibraltar

Es war wieder mal nicht die Europacup-Woche der österreichischen Klubs.

Der FC Red Bull Salzburg, der SK Sturm Graz und der SK Rapid verlieren jeweils 0:1 - es sind die Niederlagen Nummer 12, 13 und 14 in den laufenden Liga-Phasen.

Somit haben die drei Vereine nicht nur einen unterirdischen Punkteschnitt von 0,41 aufzuweisen, sondern auch dafür gesorgt, dass sogar ein Fußball-Zwerg wie Gibraltar im Nationen-Ranking vor WM-Teilnehmer Österreich zu finden ist.

In der neuesten Folge von "Europacöp" analysieren Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl die Ergebnisse und die Misere.