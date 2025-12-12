"Ein toller Mensch" - Christensen verabschiedet sich aus Liebenau

Lange brauchte Oliver Christensen nicht, um sich in die Herzen der Fans zu spielen. Schnell entwickelte er sich zu einem starken Rückhalt in der Defensive.

Aufgrund der schweren Handgelenks-Verletzung von Daniil Khudyakov, kam im August Christensen per Leihe von der AC Fiorentina nach Graz-Liebenau.

Bei der knappen 0:1-Niederlage in der UEFA Europa League gegen Roter Stern Belgrad hat der 26-Jährige nun sein letztes Heimspiel als Torhüter der "Blackies" absolviert.

Mit einem Sieg verabschieden

"Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Graz. Die Unterstützung war vom ersten Tag an sehr groß und ich hätte mir gewünscht, mich mit einem Sieg im letzten Heimspiel zu verabschieden", sagte der Torhüter nach Schlusspfiff.

Nur um dann nachzulegen: "Immerhin haben wir das Derby gewonnen. Trotzdem hoffe ich am Sonntag auf ein besseres Ende meiner Zeit in Graz."

Am Sonntag geht es für die "Blackies" im letzten Ligaspiel des Jahres auswärts zur Wiener Austria und gleichzeitig um einen versöhnlichen Abschluss, nach zuletzt schweren Wochen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

"Er ist ein toller Mensch"

Auch Otar Kiteishvili blickte nach der Partie etwas wehmütig auf den bevorstehenden Abschied des Dänen. "Er ist ein toller Mensch, mit gutem Charakter. Er ist sehr schnell für uns sehr wichtig geworden. Wir werden ihn alle vermissen und wir hoffen, dass wir uns mit einem Sieg von ihm verabschieden können."

Insgesamt 22-Mal stand der 26-Jährige für den SK Sturm zwischen den Pfosten, einzig im Oktober verpasste er aufgrund einer Muskelverletzung je ein Spiel in Liga, Pokal und Europa League.

Was bringt die Zukunft?

Zum Abschluss hat er in jedem Fall noch ein paar Worte für die Anhänger übrig: "Die Fans sind immer da und unterstützen uns, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zuhause besser gewesen wären. Aber es war eine sehr schöne Zeit im Klub."

Und oft heißt es ja: Man sieht sich immer zweimal im Leben. "Im Fußball weißt du nie. Aber Stand jetzt, wird das Spiel am Sonntag mein Letztes sein", so Christensen gegenüber LAOLA1.