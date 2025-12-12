Fix! FC Bayern kauft Stadion eines Nachbarklubs

Was bereits seit Wochen in den Medien kursierte, ist nun fix.

Der FC Bayern übernimmt den Sportpark Unterhaching, der ab dem 1. Jänner in den Besitz des deutschen Rekordmeisters übergehen wird. Den Weg für den Deal machte die im Stadion ansässige SpVgg Unterhaching frei, die ihr Vorkaufsrecht in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro verstreichen ließ.

Wie unter anderem der "Kicker" berichtet, soll der Gemeinderat dem Verkauf des Stadions an die "Allianz Arena München Stadion GmbH" am Mittwochabend zugestimmt haben.

Fix soll der Deal am 16. Dezember über die Bühne gehen, dann auch die offizielle Bestätigung durch die beiden Vereine erfolgen. Der Kauf soll den Topklub rund 7,5 Millionen Euro kosten.

Künftige Heimstätte der FCB-Frauen

Die SpVgg Unterhaching, die aktuell in der viertklassigen Regionalliga Bayern aktiv ist, darf zwar weiterhin im Sportpark spielen, wird sich diesen aber künftig mit den Frauen des FC Bayern teilen müssen.

Diese werden ihre Heimspiele dann nämlich in Unterhaching austragen, da die Kapazität der neuen Arena (15.000) deutlich höher ist, als jene am Bayern-Campus (2.500), in dem Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng & Co. aktuell auflaufen.