NEWS

Fix! FC Bayern kauft Stadion eines Nachbarklubs

Die Münchner übernehmen den Sportpark eines Regionalligisten. Dort sollen künftig die Frauen des deutschen Rekordmeisters spielen.

Fix! FC Bayern kauft Stadion eines Nachbarklubs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was bereits seit Wochen in den Medien kursierte, ist nun fix.

Der FC Bayern übernimmt den Sportpark Unterhaching, der ab dem 1. Jänner in den Besitz des deutschen Rekordmeisters übergehen wird. Den Weg für den Deal machte die im Stadion ansässige SpVgg Unterhaching frei, die ihr Vorkaufsrecht in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro verstreichen ließ.

Wie unter anderem der "Kicker" berichtet, soll der Gemeinderat dem Verkauf des Stadions an die "Allianz Arena München Stadion GmbH" am Mittwochabend zugestimmt haben.

Fix soll der Deal am 16. Dezember über die Bühne gehen, dann auch die offizielle Bestätigung durch die beiden Vereine erfolgen. Der Kauf soll den Topklub rund 7,5 Millionen Euro kosten.

Künftige Heimstätte der FCB-Frauen

Die SpVgg Unterhaching, die aktuell in der viertklassigen Regionalliga Bayern aktiv ist, darf zwar weiterhin im Sportpark spielen, wird sich diesen aber künftig mit den Frauen des FC Bayern teilen müssen.

Diese werden ihre Heimspiele dann nämlich in Unterhaching austragen, da die Kapazität der neuen Arena (15.000) deutlich höher ist, als jene am Bayern-Campus (2.500), in dem Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng & Co. aktuell auflaufen.

Die 15 größten Stadien Europas

Olympiastadion Rom
Old Trafford

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Ex-Salzburg-Stürmer vor erneuter Rückkehr zu Ex-Klub?

Ex-Salzburg-Stürmer vor erneuter Rückkehr zu Ex-Klub?

Deutsche Bundesliga
Gewissheit für ÖFB-Trio! Trainerentscheidung bei St. Pauli

Gewissheit für ÖFB-Trio! Trainerentscheidung bei St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt

Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt

Deutsche Bundesliga
3
Alonso-Nachfolger? Mintzlaff verkündet Klopp-Entscheidung

Alonso-Nachfolger? Mintzlaff verkündet Klopp-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
1
Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

International
4
Ausgerechnet Lienhart! Salzburg verliert auch in Freiburg

Ausgerechnet Lienhart! Salzburg verliert auch in Freiburg

Europa League
71
Real-Angreifer im Fokus von zwei deutschen Bundesligisten

Real-Angreifer im Fokus von zwei deutschen Bundesligisten

La Liga
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München SpVgg Unterhaching Allianz Arena