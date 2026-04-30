Dieser TV-Sender zeigt SC Braga gegen SC Freiburg

Ein ÖFB-Teamspieler darf sich über den Einzug ins Finale der UEFA Europa League freuen - aber wer?

Im Halbfinal-Hinspiel kommt es heute zu Teil eins des Duells SC Braga gegen SC Freiburg (zum LIVE-Ticker>>>). Zu den Hauptprotagonisten zählen mit Florian Grillitsch (Braga) und Philipp Lienhart (Freiburg) auch zwei Österreicher.

Auf die Breisgauer wartet im Estádio Municipal de Braga eine schwere Aufgabe: Die Portugiesen haben in neun EL-Spielen diese Saison (inklusive Quali) erst eine Partie vor heimischem Publikum verloren (3:4 gegen Genk) und insgesamt erst sechs Gegentreffer zu Hause zugelassen.

Die Freiburger, die erstmals in einem europäischen Semifinale vertreten sind, haben dagegen erst zwei Auswärtsniederlagen hinnehmen müssen gegen Lille und Genk (beide 0:1).

CANAL+ überträgt das rot-weiß-rote Halbfinal-Duell in Portugal live ab 20 Uhr. Die Partie kann sowohl im TV als auch im Stream verfolgt werden.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste des Anbieters in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>