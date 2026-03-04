Gracheva, Varvara GRA
NEWS

Tagger teilt Trainingscourt und Wildcard mit Venus Williams

Die 18-jährige Osttirolerin erhält eine Wildcard für das WTA‑1000‑Turnier in Indian Wells. Die übrigen gingen an Größen des Tennissports, mit denen Tagger vor Turnierbeginn auch schon am Court stand.

Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vor ihrem Erstrundenmatch gegen die in Russland geborene Französin Varvara Gracheva (hier im Live Ticker >>>) bereitete sich Lilli Tagger in Indian Wells mit niemand geringerem als Tennis-Ikone Venus Williams vor.

"Der Mann von Venus ist ein guter Freund von Francesca (Schiavone, Trainerin von Tagger, Anm. d. Red.), deshalb haben wir schon öfter miteinander gespielt", erzählte Tagger im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Für den Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers erhielt die Osttirolerin von Turnierdirektor Tommy Haas eine der vergebenen Wildcards – sehr zur Freude Taggers, die darüber "extrem happy" ist. Ebenfalls mit einer Freikarte ausgestattet wurden Venus Williams, Sloane Stephens, Donna Vekic und Bianca Andreescu.

Auch Anastasia Potapowa steht im Hauptfeld von Indian Wells (hier im Live Ticker >>>) und trifft zum Auftakt auf eine Qualifikantin. Sinja Kraus scheiterte hingegen bereits in der ersten Qualifikationsrunde an der Australierin Storm Hunter mit 6:7, 4:6.

Sollte Tagger ihr erstes Match gewinnen, würde sie in Runde zwei auf die Griechin Maria Sakkari treffen.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

