Formel 1: Besonderes Jubiläum für Mayländer

Der Deutsche feiert beim Auftakt dieser Formel-1-Saison ein spezielles Jubiläum im Safety Car.

Formel 1: Besonderes Jubiläum für Mayländer Foto: © GEPA
Kein anderer Deutscher war bei mehr Grand-Prix wie Bernd Mayländer.

Der 54-Jährige ist seit 2000 offizieller Fahrer des Safety Cars in der Formel 1. In der "Königsklasse" wird Mayländer am Wochenende seinen 500. Grand Prix feiern.

"Diese Ära ist für mich ein ganz besonderer und bedeutender Abschnitt meines Lebens“, meint der Deutsche, der noch lange nicht ans Aufhören denkt:

"Ich werde auch oft gefragt, wie lange ich das noch machen möchte. Das kann man natürlich nicht vorhersagen, aber die 600 habe ich fest im Blick, 700 könnten es auch werden, und 750 wäre eine tolle Zahl."

