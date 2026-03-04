SV Ried SV Ried SVR LASK LASK ASK
Heute 20:30 Uhr
NEWS

ÖFB-Cup-Halbfinale heute: SV Ried - LASK

Oberösterreich-Derby im Kampf um das Final-Ticket für den UNIQA ÖFB-Cup! LIVE-Infos:

Kommentare

Am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen der SV Ried und dem LASK zum Derby.

Die Innviertler liegen in der Bundesliga auf dem neunten Tabellenrang. Die Rieder verloren zuletzt allerdings 1:2 beim GAK und sind damit seit vier Ligaspielen in Serie ohne Sieg.

Die Athletiker sind in der Liga hingegen Dritter und voll im Meisterkampf mit dabei. Zuletzt remisierte der LASK 2:2 bei der Wiener Austria und fixierte damit endgültig die Meistergruppe.

Beim Duell in Ried sind die Linzer wohl etwas zu favorisieren.

LIVE-Ticker:

Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Leopold Kiesenhofer
Pavel Mraz

Slideshow starten

3 Bilder

Kommentare

