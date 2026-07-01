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WTA-Finals finden nicht mehr in Saudi-Arabien statt

Der noch laufende Vertrag wird ein Jahr früher als geplant aufgekündigt. Neuer Austräger der WTA-Finals wird Indian Wells in Kalifornien.

WTA-Finals finden nicht mehr in Saudi-Arabien statt Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © APA
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Die diesjährigen WTA Finals der besten acht Tennis-Spielerinnen des Jahres werden im November in Indian Wells, Kalifornien, stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant in Riad.

Dies gab die WTA am Mittwoch bekannt. Das Saisonabschlussturnier der Frauen-Tour wurde seit 2024 in der Hauptstadt Saudi-Arabiens ausgetragen und sollte dort eigentlich für mindestens drei Jahre bleiben.

Die WTA hat die Verlegung beantragt. Der saudi-arabische Tennisverband stimmte dem zu, womit beide Seiten die bestehende Vereinbarung einvernehmlich beendeten.

Entscheidung aufgrund der angespannten Lage

Indian Wells, das bereits ein Masters- und WTA-1000-Turnier austrägt, zählt zu den wichtigsten Standorten im Tennis.

Der Entscheid fiel vor dem Hintergrund, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen aufgrund der angespannten Lage in der Region verschoben oder abgesagt wurden.

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