Sawangkaew, Mananchaya SAW
Tagger, Lilli TAG
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
NEWS

WTA-125-Finale LIVE: Mananchaya Sawangkaew - Lilli Tagger

Lilli Tagger bekommt es im Finale in Mumbai mit einer Thailänderin zu tun. LIVE-Infos:

WTA-125-Finale LIVE: Mananchaya Sawangkaew - Lilli Tagger Foto: © GEPA
Kann sich Lilli Tagger innerhalb von einer Woche zwei Turniersiege schnappen?

Nach dem Titelgewinn beim Challenger in Fudschaira (VAE) könnte die 17-jährige Osttirolerin nun beim WTA-125-Turnier in Mumbai nachlegen. Die ÖTV-Hoffnung duelliert sich im Endspiel mit der Thailänderin Mananchaya Sawangkaew (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Tagger hat sich im Halbfinale nach exakt zwei Stunden gegen die Chinesin Fangran Tian klar mit 6:2, 7:6 durchgesetzt.

Ihre Gegnerin (WTA-236.) besiegte im Halbfinale ihre Landsfrau Lanlana Tararudee 6:2, 3:6, 6:1.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

