Austria Salzburg vor Doppeltransfer

Austria Salzburg könnte in den nächsten Tagen zwei Neuzugänge vorstellen.

Florian Rieder von Bundesligisten WSG Tirol könnte der erste Transfer des neuen Jahres von Sportdirektor Roland Kirchler sein.

Bereits im Sommer waren die Violetten interessiert. Da der 29-Jährige in der Hinrunde zu keinem Einsatz in der Liga für die WSG Tirol kam und lediglich im Cup zweimal auflaufen durfte, stehen die Weichen nun wohl auf Abschied.

Austria Salzburg steht mit Rieder im Austausch und könnten ihn in den nächsten Tagen als Neuzugang präsentieren. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Torjäger aus Unterhaus im Anflug

Austria Salzburg steht auch mit Nico Lukasser-Weitlaner von Salzburg-Ligisten Bramberg in Gesprächen. Der 20-Jährige konnte in der Herbstsaison mit 19 Treffern glänzen und hinterließ im Training sowie in einem Testspiel einen guten Eindruck.

Fix ist, dass Tarik Sadikovic von der 1b hochgezogen wird.