Tschechin Muchova gewinnt WTA-1000-Turnier in Doha

Die Weltranglisten-19. bezwingt Victoria Mboko in zwei Sätzen. Lucas Miedler scheitert in der ersten Quali-Runde für das folgende ATP-Turnier in Doha.

Tschechin Muchova gewinnt WTA-1000-Turnier in Doha Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Tschechin Karolina Muchova gewinnt im Finale des WTA-1000-Turniers in Doha in Katar ihren zweiten Karriere-Titel auf der WTA-Tour.

Die 29-Jährige, in der Weltrangliste auf Rang 19, schlägt im Finale die Kanadierin Victoria Mboko in zwei Sätzen 6:4, 7:5.

Die Topfavoritinnen rund um Australien-Open-Siegerin Jelena Rybakina und Ina Swiatek waren schon im Viertelfinale ausgeschieden.

Miedler in Quali gescheitert

Keine Chance hat Lucas Miedler in der ersten Qualifikationsrunde für das nun anschließende ATP-500-Turnier der Männer in Doha.

Der Österreicher unterliegt dem Spanier Roberto Carbelles Baena klar mit 3:6, 1:6.

