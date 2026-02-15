-
NEWS
Tschechin Muchova gewinnt WTA-1000-Turnier in Doha
Die Weltranglisten-19. bezwingt Victoria Mboko in zwei Sätzen. Lucas Miedler scheitert in der ersten Quali-Runde für das folgende ATP-Turnier in Doha.
Die Tschechin Karolina Muchova gewinnt im Finale des WTA-1000-Turniers in Doha in Katar ihren zweiten Karriere-Titel auf der WTA-Tour.
Die 29-Jährige, in der Weltrangliste auf Rang 19, schlägt im Finale die Kanadierin Victoria Mboko in zwei Sätzen 6:4, 7:5.
Die Topfavoritinnen rund um Australien-Open-Siegerin Jelena Rybakina und Ina Swiatek waren schon im Viertelfinale ausgeschieden.
Miedler in Quali gescheitert
Keine Chance hat Lucas Miedler in der ersten Qualifikationsrunde für das nun anschließende ATP-500-Turnier der Männer in Doha.
Der Österreicher unterliegt dem Spanier Roberto Carbelles Baena klar mit 3:6, 1:6.