NEWS

Kraus kämpft in Prag um Titel und Top 100

Sollte die Wienerin das Finale in Tschechien für sich entscheiden, würde sie erstmals in die Top 100 einziehen.

Kraus kämpft in Prag um Titel und Top 100 Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Tennis-Ass Sinja Kraus hat am Samstag einen großen Schritt in Richtung Vorstoß in die Top 100 gemacht.

Kraus besiegt im Halbfinale des ITF-W75-Challengers in Prag die Tschechin Jana Kovackova 6:4,6:1. Die topgesetzte 23-Jährige trifft nun am Sonntag (10.30 Uhr) mit Tereza Martincova erneut auf eine Tschechin.

Sie schiebt sich mit dem Finaleinzug im Liveranking auf Position 102. Holt Kraus den Titel, scheint sie auf Platz 95 und damit erstmals in den Top 100 auf.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Auch Grabher scheidet in Dubai-Qualifikation aus

Auch Grabher scheidet in Dubai-Qualifikation aus

Tennis - WTA
1
Bitter! Potapova in Dubai-Quali schon in Runde eins out

Bitter! Potapova in Dubai-Quali schon in Runde eins out

Tennis - WTA
7
Neuer Hallen-Weltrekord über 400 m

Neuer Hallen-Weltrekord über 400 m

Mehr Sport
Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter

Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter

Golf
Nach 13 Jahren! Österreichs Davis-Cup-Team wieder in den Top-Ten

Nach 13 Jahren! Österreichs Davis-Cup-Team wieder in den Top-Ten

Tennis
5
Engpass am Valentinstag: 10.000 Kondome bei Olympia ausgegeben

Engpass am Valentinstag: 10.000 Kondome bei Olympia ausgegeben

1
"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

Olympia

Kommentare

Prag Sinja Kraus ÖTV-Damen Tennis Sport-Mix WTA