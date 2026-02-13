Zakharova, Anastasia ZAKGrabher, Julia GRA
Endstand
2:06:2 , 6:4
Auch Grabher scheidet in Dubai-Qualifikation aus
Wie Potapova scheitert Grabher bereits in der ersten Runde der Qualifikation für das 1000er-Turnier.
Ein Tag zum Vergessen für Österreichs Tennis-Frauen beim WTA-1000-Turnier in Dubai!
Nach Anastasia Potapova (hier nachlesen >>>) scheitert auch Julia Grabher (WTA-79.) in der ersten Qualifikationsrunde des Turniers.
Die 29-Jährige unterliegt der Russin Anastassija Wladimirowna Sacharowa (WTA-105.) in zwei Sätzen mit 2:6, 4:6 und verpasst damit ebenfalls einen möglichen Einzug in den Hauptbewerb.