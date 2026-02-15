NEWS

"Flying Fede" fliegt auch im RTL allen davon - Scheib zurück

Die Olympiasiegerin im Super G liegt auch im Riesentorlauf nach Durchgang eins klar voran. Für ÖSV-Star Julia Scheib sind die Medaillen ein gutes Stück entfernt.

"Flying Fede" fliegt auch im RTL allen davon - Scheib zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Federica Brignone ist nach dem ersten Durchgang im Frauen-RTL in Cortina d'Ampezzo die große Gejagte!

Die Olympiasiegerin aus dem Super-G erwischt mit Startnummer 14 einen absoluten Traumlauf und deklassiert die Konkurrenz. Die Deutsche Lena Dürr (+0,34) und Teamkollegin Sofia Goggia (0,46) kommen ihrer Zeit noch am nächsten.

Enges Feld dahinter

Dahinter landen mit Thea Stjernesund (NOR), Sara Hector (SWE) und Lara Colturi (ALB) drei Frauen ex aequo auf Position vier (+0,74). Beste Österreicherin ist die Weltcup-Führende Julia Scheib auf Position elf (+1,13).

Die 27-Jährige baut beim Zielsprung einen größeren Fehler ein, der ihr zumindest Rang vier kostete. Auf eine Medaille fehlen ihr nach Lauf eins nun 67 Hundertstel. Nina Astner zeigt mit Nummer 26 einen ambitionierten Lauf und schiebt sich knapp hinter Scheib auf Position 16 (+1,24).

Insgesamt liegt zwischen Rang vier und Platz 17 nur eine halbe Sekunde. Die Entscheidung im zweiten Durchgang (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) könnte also nochmal Spannung bringen.

Stephanie Brunner fährt auf Rang 20 und wird mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun haben (+1,74). Lisa Hörhager fährt mit 3,24 Sekunden Verspätung auf Position 33.

