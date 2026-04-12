Trotz Traumstart: Potapova gibt Linz-Finale aus der Hand

Anastasia Potapova unterliegt Mirra Andreeva im Finale bei den Upper Austria Ladies in Linz mit 6:1, 4:6, 3:6.

Die Neo-Österreicherin startet vor ausverkauftem Haus mit dem ersten Gamegewinn, das gleich ein Break ist, stark in die Partie.

Start nach Maß

Erst im dritten gespielten Game bringt Andreeva ihr Aufschlagspiel durch und zieht zum 1:2 nach. Mit zwei Assen holt sich die Österreicherin jedoch den nächsten Punkt.

Mit dem anschließenden Break zieht sie zum 4:1 davon. Nach 29 Minuten gewinnt Potapova den ersten Satz in beeindruckender Manier mit 6:1.

Probleme im zweiten Satz

Im zweiten Satz startet die 25-Jährige, wie sie aufgehört hat, und holt sich das 1:0.

Ihre Gegnerin kann zum 1:1 ausgleichen und sichert sich danach das erste Break. Potapova lässt daraufhin etwas nach. Die 18-Jährige kann auf 4:2 davonziehen.

Nach rund einer Stunde kommt Österreichs Nummer eins wieder besser ins Spiel. Sie stellt mit einem Love-Game zum 3:4. Nach dem 5:4 hat die Nummer eins des Turniers zwei Satzbälle. Sie nutzt den ersten mit einem Ass und sichert sich nach rund 40 Minuten den 1:1-Ausgleich.

Umkämpftes Finish

Der dritte Satz startet mit einem gewonnenen Aufschlagspiel Potapovas. Nach dem 2:2 ist das fünfte Game hart umkämpft und wird letztlich vorentscheidend für die restliche Partie sein.

Nach Unsicherheiten der vor dem Turnier Weltranglisten-97. am Netz kann sich ihre Gegnerin mit 3:2 in Führung setzen. Durch zwei Doppelfehler von Andreeva kann die Neo-Österreicherin jedoch das 3:3 fixieren. Die Nerven scheinen mittlerweile durchaus strapaziert zu sein.

Nach 1:54 Stunden vollendet die Russin das Spiel mit ihrem zweiten Matchball. Sie gewinnt mit 1:6, 6:4, 6:3 und sichert sich ihren ersten Titel in Linz.