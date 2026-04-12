Piros, Zsombor PIRRodionov, Jurij ROD
Endstand
2:07:5 , 6:2
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Rodionov muss sich im Madrid-Finale geschlagen geben
Der Österreicher hatte die Chance auf seinen neunten Challenger-Titel, unterliegt jedoch deutlich.
Niederlage im Finale!
Jurij Rodionov muss sich beim ATP-Challenger-Turnier in Madrid gegen Zsombar Piros mit 7:5, 6:2 geschlagen geben.
Der erste Satz geht hin und her. Der Ungar setzt sich jedoch schlussendlich mit einem Break 7:5 durch.
Im zweiten Satz verliert der Österreicher nach dem 2:1 den Anschluss. Er kann nicht ausgleichen und gibt sein Game aus der Hand. Der Satz geht mit 6:2 an den Ungarn (ATP-161.).
Für Rodionov wäre es der neunte Challenger-Titel gewesen.