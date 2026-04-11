Finale! Potapova spielt um ersten Titel als Österreicherin

Anastasia Potapova steht im Endspiel des Upper Austria Ladies Linz.

Die Neo-Österreicherin gewinnt ihr Halbfinal-Spiel gegen Donna Vekic mit 6:4, 6:2 und spielt zum zweiten Mal nach 2023 um den Titel in der Stahlstadt.

Damals trat die 25-Jährige noch für Russland an, gespielt wurde auf Hardcourt. Sie siegte im Finale gegen die Kroatin Petra Martic.

Diesmal bekommt es Potapova mit der topgesetzten Mirra Andreeva aus Russland zu tun. Die Nummer 10 der WTA-Weltrangliste bezwingt Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien mit 6:4, 6:1. Das Endspiel steigt am Sonntag ab 14:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Souveräne Angelegenheit

Gegen Vekic findet die gebürtige Russin stark in die Partie, zieht mit zwei Breaks rasch auf 4:1 davon. Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin holt sich zwar ein Aufschlagspiel zum 4:2 zurück, doch nach 44 Minuten serviert Potapova zum Satzgewinn aus.

Den zweiten Durchgang startet Österreichs neue Nummer 1 ähnlich dominant wie tags zuvor gegen ÖTV-Jungstar Lilli Tagger. In Windeseile stellt Potapova auf 4:0, lässt ihrer Kontrahentin noch zwei Games und feiert nach 1:20 Stunde Spielzeit den Finaleinzug.

Die 25-Jährige hat auf dem Weg ins Finale keinen Satz abgegeben.

Die ehemalige Nummer 21 der Welt klettert in der WTA-Rangliste weiter empor, liegt im Live-Ranking bereits auf Rang 54. Vor dem 500er-Turnier in Linz nahm Potapova noch die 97. Position ein.