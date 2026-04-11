Potapova, Anastasia POT
Vekic, Donna VEK
Endstand
2:0
6:4 , 6:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Finale! Potapova spielt um ersten Titel als Österreicherin

Die gebürtige Russin bezwingt die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Donna Vekic souverän. Im Finale wartet die Nummer 1 des Turniers.

Finale! Potapova spielt um ersten Titel als Österreicherin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anastasia Potapova steht im Endspiel des Upper Austria Ladies Linz.

Die Neo-Österreicherin gewinnt ihr Halbfinal-Spiel gegen Donna Vekic mit 6:4, 6:2 und spielt zum zweiten Mal nach 2023 um den Titel in der Stahlstadt.

Damals trat die 25-Jährige noch für Russland an, gespielt wurde auf Hardcourt. Sie siegte im Finale gegen die Kroatin Petra Martic.

Diesmal bekommt es Potapova mit der topgesetzten Mirra Andreeva aus Russland zu tun. Die Nummer 10 der WTA-Weltrangliste bezwingt Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien mit 6:4, 6:1. Das Endspiel steigt am Sonntag ab 14:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Souveräne Angelegenheit

Gegen Vekic findet die gebürtige Russin stark in die Partie, zieht mit zwei Breaks rasch auf 4:1 davon. Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin holt sich zwar ein Aufschlagspiel zum 4:2 zurück, doch nach 44 Minuten serviert Potapova zum Satzgewinn aus.

Den zweiten Durchgang startet Österreichs neue Nummer 1 ähnlich dominant wie tags zuvor gegen ÖTV-Jungstar Lilli Tagger. In Windeseile stellt Potapova auf 4:0, lässt ihrer Kontrahentin noch zwei Games und feiert nach 1:20 Stunde Spielzeit den Finaleinzug.

Die 25-Jährige hat auf dem Weg ins Finale keinen Satz abgegeben.

Die ehemalige Nummer 21 der Welt klettert in der WTA-Rangliste weiter empor, liegt im Live-Ranking bereits auf Rang 54. Vor dem 500er-Turnier in Linz nahm Potapova noch die 97. Position ein.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Donna Vekic um Linz-Finale

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Donna Vekic um Linz-Finale

Tennis
16
Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz

Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz

Tennis - WTA
19
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anastasia Potapova in Linz

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anastasia Potapova in Linz

Tennis - WTA
29
Traumfinale! Sinner und Alcaraz um Titel und Nummer 1 der Welt

Traumfinale! Sinner und Alcaraz um Titel und Nummer 1 der Welt

Tennis - ATP
Ofner steht in Barcelona im Quali-Finale

Ofner steht in Barcelona im Quali-Finale

Tennis - ATP
1
BJK-Cup: ÖTV-Frauen gewinnen zum Abschluss

BJK-Cup: ÖTV-Frauen gewinnen zum Abschluss

Tennis
JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale

JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale

Tennis - ATP

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Upper Austria Ladies Linz Linz Donna Vekic Anastasia Potapova