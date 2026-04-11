Anastasia Potapova kämpft am Samstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) um einen Meilenstein im österreichischen Frauen-Tennis.

Als erste Österreicherin überhaupt könnte sie ins Finale der Upper Austria Ladies Linz einziehen.

Nachdem sich Potapova im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Lilli Tagger durchsetzen konnte, trifft sie am Samstag im Halbfinale auf die Kroatin Donna Vekic (WTA-104.), die am Freitag die ehemalige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova eliminierte.

Für Potapova wäre es die zweite Final-Teilnahme in Linz, nachdem sie das damalige WTA-250-Hartplatzturnier 2023 als russische Staatsbürgerin für sich entscheiden konnte - nun visiert sie beim WTA-500-Sandplatzturnier ihren ersten Turniersieg als österreichische Staatsbürgerin an.

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