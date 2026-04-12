Andreeva, Mirra AND
Potapova, Anastasia POT
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Upper Austrian Ladies Linz heute LIVE: Potapova - Andreeva

Neo-ÖTV-Spielerin Anastasia Potapova trifft in der oberösterreichischen Landeshauptstadt im Finale auf Mirra Andreeva. LIVE-Infos:

Upper Austrian Ladies Linz heute LIVE: Potapova - Andreeva Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Holt Anastasia Potapova den Heimsieg für den ÖTV beim Upper Austrian Ladies in Linz?

Die eingebürgerte Russin setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen Donna Vekic durch und trifft nun im Finale auf die Weltranglisten-Zehnte Mirra Andreeva (ab 14 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Es wäre der erste österreichische Sieg beim 1992 erstmals ausgetragenen Turnier. Für Potapova selbst wäre es allerdings schon der zweite: Sie siegte, damals noch nicht als ÖTV-Spielerin, bereits 2023 in Linz.

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