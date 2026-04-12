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JETZT LIVE: Alcaraz vs. Sinner – Traumfinale in Monte Carlo

Alcaraz vs. Sinner im Monte-Carlo-Finale live! Wer schnappt sich den Titel und die Nummer 1 der Welt? Jetzt reinklicken und keinen Ballwechsel versäumen!

JETZT LIVE: Alcaraz vs. Sinner – Traumfinale in Monte Carlo Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Showdown im Fürstentum! Im Finale von Monte Carlo kommt es zum ultimativen Duell der Giganten: Carlos Alcaraz trifft auf Jannik Sinner. Es ist das Match, auf das die Tennis-Welt gewartet hat.

Wer dieses Finale gewinnt, krönt sich nicht nur zum Champion auf dem roten Sand, sondern verlässt Monaco auch als neue Nummer eins der Weltrangliste. Setzt sich der spanische Überflieger durch oder übernimmt der Südtiroler wieder die Tennis-Herrschaft?

Sei hautnah dabei beim Kampf um den Thron: Mit unserem Live-Ticker versäumst du keinen Ballwechsel, kein Break und keine Entscheidung beim Showdown.

Das Finale im Überblick:

  • Partie: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner

  • Bewerb: ATP Masters 1000 Monte Carlo (Finale)

Alcaraz vs. Sinner - JETZT LIVE:

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