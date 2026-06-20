Zakharova, Anastasia ZAK
Tagger, Lilli TAG
Endstand
2:1
6:4 , 5:7 , 7:6
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Trotz drei Matchbällen! Tagger verliert in Eastbourne-Quali

Die Osttirolerin muss sich nach drei vergebenen Matchbällen in einem Quali-Krimi geschlagen geben. Eine kämpferische Leistung bleibt unbelohnt.

Trotz drei Matchbällen! Tagger verliert in Eastbourne-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bitterer Auftakt von Lilli Tagger in die Rasensaison!

Mit einer 4:6, 7:5 und 6:7(7)-Pleite muss sich die Osttirolerin in der ersten Qualifikationsrunde im britischen Eastbourne gegen die Russin Anastasia Zakharova geschlagen geben.

Dabei agiert sowohl Tagger als auch ihre russische Kontrahentin im ersten Satz über weite Strecken im Service souverän.

Doch beim Stand von 4:4 muss die Osttirolerin ein Break hinnehmen und verliert den ersten Satz mit 4:6.

Tagger kämpft sich erfolgreich zum Satzausgleich

Auch im zweiten Satz verliert Tagger ihr Aufschlagspiel zum 4:5-Rückstand. Danach kämpft sie sich aber mit zwei Breaks erfolgreich zurück und holt sich mit 7:5 den Satzausgleich.

Sowie in den ersten beiden Sätzen kassiert die 18-jährige ÖTV-Hoffnung auch im Entscheidungssatz das erste Break (2:3). Tagger gelingt aber direkt danach das Rebreak und der Ausgleich zum 3:3. Letztlich kommt es zu einem intensiven Tiebreak.

Tagger lässt drei Matchbälle aus und scheitert knapp

Zunächst erspielt sich Tagger dabei eine 4:1-Führung und erarbeitet sich beim 6:4-Zwischenstand auch die ersten zwei Matchbälle.

Allerdings kann sie diese beiden Chancen nicht ausnützen und lässt auch einen weiteren Matchball aus. Schließlich beendet ihre russische Gegner die Partie mit ihrem ersten Matchball nach 2:50 Stunden.

Somit endet die erste Partie für Tagger auf Rasen äußert bitter.

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