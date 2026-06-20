Zverev, Alexander ZVE Fritz, Taylor FRI
Endstand
1:2
7:6 , 4:6 , 5:7
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Zverev verpasst Finale von Halle

Der Topgesetzte unterliegt einem starken Taylor Fritz.

Zverev verpasst Finale von Halle Foto: © IMAGO / pepphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Wieder kein Heimtriumph in Halle für Alexander Zverev!

Der frischgebackene Grand Slam Champion verliert nach 2:43 Stunden 7:6 (4), 4:6 und 5:7 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Damit schrammt der Deutsche nach bereits zwei Finalniederlagen 2016 und 2017 wieder knapp an einem Titel in Halle vorbei.

Das Match wurde vor allem über den Aufschlag entschieden. Obwohl Zverev insgesamt elf Asse schlägt, kann ihn Fritz in dieser Statistik übertreffen und hält am Schluss bei 19 nicht retournierten Aufschlägen. Über die gesamte Partie verteilt bietet die Nummer neun der ATP-Weltrangliste dem deutschen Lokalmatador nur zweimal die Chance zum Break.

Im Finale wird Fritz entweder auf den Deutschen Daniel Altmaier oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe treffen.

Tennis: Die letzten zehn Premierensieger bei Grand Slams

Alexander Zverev (Deutschland)
Jannik Sinner (Italien)

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