Tennis LIVE - Zverev vs. Fritz im Halbfinale von Halle

Auf Alexander Zverev wartet heute beim ATP-500 in Halle ein harter Prüfstein:

Im Halbfinale der Terra Wortmann Open bekommt es die Nummer eins der Setzliste mit einem Angstgegner zu tun! 15 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Zverev gegen Fritz zwei Jahre ohne Sieg

Gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz schaut der Deutsche in letzter Zeit selten gut aus: Zverev wartet seit zwei Jahren auf einen Sieg gegen die Nummer neun der Welt und ging zuletzt sechsmal hintereinander als Verlierer vom Platz.

Knackt Zverev heute den Fritz-Fluch und spielt sich wie schon 2016 und 2017 ins Endspiel des Rasen-Klassikers?

Fritz konnte in Halle bereits über den Turniersieg jubeln: 2024 trug sich der US-Amerikaner in die Siegerliste ein.

Zverev vs. Fritz ab 15 Uhr LIVE

Das absolute Highlight-Match in der heristo-arena steigt am heutigen Samstag (20. Juni 2026) um 15:00 Uhr.

Eurosport überträgt das Match live im Free-TV, während Streams unter anderem via Joyn, discovery+ und DAZN abrufbar sind.

Wer setzt sich durch? Mit unserem Live-Ticker bist du bei jedem Ballwechsel hautnah dabei.