Droguet, Titouan DRO
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
6:7 , 1:6
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Rodionov erreicht Finale in Dublin

Der österreichische Tennisspieler entscheidet die über zwei Tage ausgetragene Halbfinal-Partie für sich.

Rodionov erreicht Finale in Dublin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erfreuliche Nachrichten aus Dublin! Jurij Rodionov hat das Finale des ATP-Rasen-Challengers erreicht.

Der Österreicher setzt sich im Halbfinale gegen den Franzosen Titouan Droguet (ATP-112.) 7:6(3), 6:1 durch.

Die Partie begann bereits am Freitag, musste jedoch beim Stand von 3:2 für Droguet im ersten Satz aufgrund Regens auf den Samstag verschoben werden.

Als das Spiel wieder aufgenommen wird, bringen beide Spieler in Satz eins ihre Aufschläge durch, im Tiebreak hat dann letztlich Rodionov das bessere Ende auf seiner Seite. Im zweiten Satz nimmt Rodionov seinem Gegenüber gleich zwei Mal den Aufschlag ab.

Finale schon am Samstag

Viel Zeit zum Durchschnaufen hat Rodionov nicht. Bereits am Samstag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) ist das Finale gegen den 20-jährigen Briten Henry Searle (ATP-354.) angesetzt.

Positiv: In der Weltrangliste ist Rodionov schon jetzt ein Sprung nach vorne sicher. Im LIVE-Ranking macht er 14 Plätze gut und liegt auf Rang 138.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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