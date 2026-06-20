Zakharova, Anastasia ZAK
Tagger, Lilli TAG
Heute 15:20 Uhr
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Tennis heute LIVE: Tagger - Zakharova in Eastbourne

Die 18-jährige Tirolerin kämpft beim WTA-250-Rasenturnier um die Qualifikation für den Hauptbewerb. LIVE-Infos:

Tennis heute LIVE: Tagger - Zakharova in Eastbourne Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Für Lilli Tagger beginnt am Samstag die Rasen-Saison!

Die 18-jährige Tirolerin tritt beim WTA-250-Turnier in Eastbourne in der Qualifikation an. Dort bekommt sie es in der ersten Quali-Runde mit der Russin Anastasia Zakharova (WTA-90.) zu tun.

Die in der Qualifikation an Nummer elf gesetzte Tagger liegt in der WTA-Weltrangliste knapp vor ihrer Konkurrentin. Tagger nimmt aktuell Platz 84 ein (Career-High).

Start der Partie ist aktuell für 15 Uhr angesetzt. Regen könnte jedoch für eine Verzögerung sorgen - LIVE-Ticker >>>

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