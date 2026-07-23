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Nächste Machtdemonstration von Grabher in Amstetten

Die Vorarlbergerin lässt auch der Kroatin Iva Primorac nur ein Game.

Nächste Machtdemonstration von Grabher in Amstetten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher steht im Eiltempo im Viertelfinale der Ladies Open Amstetten.

Die Vorarlbergerin deklassiert die Kroatin Iva Primorac (WTA-454.) mit 6:1, 6:0. Mit demselben Ergebnis hatte die 30-Jährige zum Auftakt ihre Landsfrau Elena Perelygina vom Court gefegt.

Grabher startet mit einem Break ins Spiel, wehrt bei 2:1 vier Breakbälle ab und besiegelt den Satzgewinn mit einem weiteren Break zum 4:1.

Im zweiten Satz wird es nur bei 4:0 brenzlig, wieder pariert Grabher vier Breakbälle erfolgreich. Nach 1:17 Stunden verwertet sie ihren zweiten Matchball.

Im Viertelfinale trifft die an 1 gesetzte Grabher auf die erst 15-jährige Ida Wobker (GER/WTA-793.) oder Vivian Wolff (USA/WTA-288.).

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