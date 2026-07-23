Nächste Machtdemonstration von Grabher in Amstetten
Die Vorarlbergerin lässt auch der Kroatin Iva Primorac nur ein Game.
Julia Grabher steht im Eiltempo im Viertelfinale der Ladies Open Amstetten.
Die Vorarlbergerin deklassiert die Kroatin Iva Primorac (WTA-454.) mit 6:1, 6:0. Mit demselben Ergebnis hatte die 30-Jährige zum Auftakt ihre Landsfrau Elena Perelygina vom Court gefegt.
Grabher startet mit einem Break ins Spiel, wehrt bei 2:1 vier Breakbälle ab und besiegelt den Satzgewinn mit einem weiteren Break zum 4:1.
Im zweiten Satz wird es nur bei 4:0 brenzlig, wieder pariert Grabher vier Breakbälle erfolgreich. Nach 1:17 Stunden verwertet sie ihren zweiten Matchball.
Im Viertelfinale trifft die an 1 gesetzte Grabher auf die erst 15-jährige Ida Wobker (GER/WTA-793.) oder Vivian Wolff (USA/WTA-288.).