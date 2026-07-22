Sinja Kraus spielt beim WTA-250-Turnier in Hamburg gegen Alina Charaeva aus Armenien am Mittwoch (nicht vor 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den Einzug ins Viertelfinale.

Die Wienerin hat ihre letzten sechs Spiele allesamt gewonnen, zuletzt das 125er-Turnier in Kitzbühel für sich entschieden. In der Hansestadt bezwang sie in der ersten Runde die Lettin Darja Semenistaja mit 3:6, 6:3, 6:2.

Im Achtelfinale stellt sich ihr die Nummer 117 der Weltrangliste entgegen. Die 24-jährige Charaeva hat zum Auftakt die Spanierin Sorribes Tormo mit 3:6, 7:5, 6:1 geschlagen. Es ist das erste Duell zwischen Charaeva und Kraus.

Setzt die Österreicherin ihren Erfolgslauf fort, würde sie bei einem Turnier der 250er-Kategorie erstmals im Viertelfinale stehen und in der Weltrangliste einen weiteren Sprung nach vorne machen.

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