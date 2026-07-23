Neuer Fußballverein für Dominic Thiem!

Der ehemalige Tennisprofi, der 2020 die US-Open gewann, wechselt von Lichtenwörth zum Badener AC. In der vergangenen Saison erzielte Thiem in zehn Spielen einen Treffer.

In Zukunft wird der 32-Jährige in der 2. Klasse Triestingtal auflaufen. Den Weg dorthin fand er durch einen befreundeten Spieler.

"Muss um einen Stammplatz kämpfen"

Für einen Stammplatz muss er sich aber erst empfehlen: "Wir haben gehört, dass er auch ein guter Fußballer ist", wird Sektionsleiter Sergej Petrovic zitiert.

"Er hat einen Freund im Verein und ich gehe auch davon aus, dass er wirklich hier spielen wird. Aber es muss bei uns jeder um einen Stammplatz kämpfen", ergänzt er.