Zverev, Alexander ZVE
Collignon, Raphael COL
Endstand
2:0
7:6 , 7:6
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Harter Fight! FO-Sieger Zverev zieht ins Halle-Halbfinale ein

Gegen den Qualifikanten Raphael Collignon muss der Deutsche zwei Mal ins Tiebreak.

Harter Fight! FO-Sieger Zverev zieht ins Halle-Halbfinale ein Foto: © IMAGO / Claus Bergmann
Textquelle: © LAOLA1
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Sascha Zverev steht im Halbfinale von Halle!

Beim 500er-Turnier auf Rasen schlägt der Deutsche den Qualifikanten Raphael Collignon (ATP-51.) mit 7:6 (10), 7:6 (2).

Sowohl der erste als auch der zweite Satz verlaufen ohne ein Break. Der frischgebackene French-Open-Sieger kann sich aber jeweils im Tiebreak durchsetzen.

Schlechte Bilanz gegen Halbfinalgegner

Im Semifinale des Heimturniers trifft Zverev auf Taylor Fritz, der sich im US-Duell mit 7:6 (5), 6:7 (8), 6:7 (3) gegen Ben Shelton durchsetzen kann.

Damit revanchiert sich Fritz für die Finalniederlage gegen Shelton in Stuttgart.

Gegen Zverev hat der Weltranglisten-Neunte eine deutlich bessere Bilanz: Die vergangenen sieben Duelle konnte der US-Amerikaner für sich entscheiden.

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