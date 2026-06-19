Harter Fight! FO-Sieger Zverev zieht ins Halle-Halbfinale ein
Gegen den Qualifikanten Raphael Collignon muss der Deutsche zwei Mal ins Tiebreak.
Sascha Zverev steht im Halbfinale von Halle!
Beim 500er-Turnier auf Rasen schlägt der Deutsche den Qualifikanten Raphael Collignon (ATP-51.) mit 7:6 (10), 7:6 (2).
Sowohl der erste als auch der zweite Satz verlaufen ohne ein Break. Der frischgebackene French-Open-Sieger kann sich aber jeweils im Tiebreak durchsetzen.
Schlechte Bilanz gegen Halbfinalgegner
Im Semifinale des Heimturniers trifft Zverev auf Taylor Fritz, der sich im US-Duell mit 7:6 (5), 6:7 (8), 6:7 (3) gegen Ben Shelton durchsetzen kann.
Damit revanchiert sich Fritz für die Finalniederlage gegen Shelton in Stuttgart.
Gegen Zverev hat der Weltranglisten-Neunte eine deutlich bessere Bilanz: Die vergangenen sieben Duelle konnte der US-Amerikaner für sich entscheiden.