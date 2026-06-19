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Tennis LIVE - Zverev gegen Collignon im Halle-Viertelfinale

Alexander Zverev vs. Raphaël Collignon im Live-Ticker! Schafft der French-Open-Sieger den Einzug ins Halle-Halbfinale? Match hier in Echtzeit mitverfolgen!

Tennis LIVE - Zverev gegen Collignon im Halle-Viertelfinale Foto: © IMAGO / pepphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Zverev gegen Raphaël Collignon: Wer zieht ins Halbfinale von Halle ein? Im Live-Ticker>>>

Zverev will den ersten Sieg in Halle

Der frischgekrönte French-Open-Champion brennt auf seinen ersten Titel auf Rasen!

Im Viertelfinale der Terra Wortmann Open in Halle bekommt es der topgesetzte Alexander Zverev heute mit der Überraschung des Turniers zu tun: Dem belgischen Qualifikanten Raphaël Collignon.

Schafft Zverev den Sprung unter die letzten vier bei seinem Heimturnier oder sorgt der Außenseiter für die nächste Sensation?

Das Turnier wird von Eurosport und Sky übertragen.

Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen Ballwechsel, kein Ass und kein Break. Alle Punkte, aktuelle Spielstände und Statistiken gibt es hier in Echtzeit:

Zverev vs. Collignon im LIVE-Ticker

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