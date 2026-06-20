US Open für Straka vorzeitig beendet

Sepp Straka hat bei den US Open in Southampton (New York) den Sprung ins Wochenende verpasst.

Der 33-Jährige bleibt am Freitag (Ortszeit) auf seiner Runde am Shinnecock Hills GC fünf über Par, mit insgesamt sieben über schaut nach zwei Runden nur der 98. Platz heraus.

Straka hatte auch im Vorjahr bei den US Open den Cut verpasst.

Die Führung behauptet der ehemalige Sieger Wyndham Clark (USA) mit aktuell sieben unter Par.

Die ersten Verfolger um Xander Schauffele (USA) und Matt Fitzpatrick (ENG) liegen vier Schläge dahinter.