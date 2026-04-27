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Historisch! Greaves gewinnt als erste Frau ein PDC-Turnier

Die 22-jährige Britin ist die erste Frau, die ein offenes Turnier bei der PDC gewinnt.

Historisch! Greaves gewinnt als erste Frau ein PDC-Turnier Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Beau Greaves hat es geschafft.

Die 22-Jährige wird am Montag die erste Frau überhaupt, die ein offenes Turnier bei der Professional Darts Corporation (PDC) gewinnen kann.

Im Finale der Players Championship 11 schlägt die Britin den Ex-Weltmeister Michael Smith mit 8:7. Zum Matchsieg checkt sie ein 142er Finish. Auf dem Weg ins Finale hat Greaves mit Rob Cross und Gary Anderson zwei weitere WM-Sieger geschlagen.

"Kann es kaum glauben"

Im Siegerinnen-Interview gibt sich Greaves emotional: "Ich kann es kaum glauben, ich bin so stolz." Dabei wäre sie laut eigener Aussage "wirklich schwer ins Jahr reingekommen, das ist jetzt ein kompletter Schock."

Mit dem Turniergewinn auf der Pro Tour beweist sich Greaves nun selbst das Gegenteil. Noch vor zwei Jahren meinte sie nämlich, dass Frauen "niemals mit den Männern mithalten" könnten.

Greaves wurde vor zwei Monaten auch zur ersten Frau auf PDC-Ebene, die einen Neun-Darter geworfen hatte.

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