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Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom

In Indian Wells musste sich Tagger ihrer heutigen Konkurrentin geschlagen geben. Gelingt ihr in Rom die Revanche? LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger duelliert sich am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-1000-Sandplatzturniers in Rom mit der Griechin Maria Sakkari (nicht vor 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die junge Österreicherin musste sich zwar in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Alina Korneeva (RUS/WTA-122.) geschlagen geben, profitierte jedoch von der kurzfristigen Absage von Madrid-Siegerin Marta Kostyuk und der Britin Emma Raducanu.

Somit darf sich Tagger als Lucky-Loserin im Hauptfeld beweisen.

Dort trifft sie auf die Weltranglisten 47., die nach Papierform zu favorisieren ist. Im März musste die 18-jährige Osttirolerin in Indian Wells eine Zwei-Satz-Niederlage gegen Sakkari einstecken, nun ist sie auf eine Revanche aus.

LIVE-Ticker:

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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