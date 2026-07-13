Argyrokastriti, Marianne ARG
Tagger, Lilli TAG
Heute 16:30 Uhr
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WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

Die Österreicherin hat in der ersten Runde in Athen eine machbare Gegnerin zugelost bekommen. LIVE-Infos:

WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger bekommt es nach einer erfolgreichen Qualifikation für das Hauptfeld beim WTA-250-Turnier in Athen mit der Griechin Marianne Argyrokastriti zu tun (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Gegen die Weltranglisten-725. ist die 18-jährige Osttirolerin (WAT-84.) klar in der Favoritenrolle. In der Qualifikation konnte sie sich gegen die Amerikanerin Madison Sieg souverän durchsetzen und damit ihren Negativlauf beenden.

In Griechenland kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen.

LIVE-Ticker:

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