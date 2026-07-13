WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

Lilli Tagger bekommt es nach einer erfolgreichen Qualifikation für das Hauptfeld beim WTA-250-Turnier in Athen mit der Griechin Marianne Argyrokastriti zu tun (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Gegen die Weltranglisten-725. ist die 18-jährige Osttirolerin (WAT-84.) klar in der Favoritenrolle. In der Qualifikation konnte sie sich gegen die Amerikanerin Madison Sieg souverän durchsetzen und damit ihren Negativlauf beenden.

In Griechenland kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen.

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