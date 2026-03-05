NEWS

Ofner gegen Rodionov beim Challenger in Thionville

Die beiden Österreicher gewinnen in Frankreich ihre Achtelfinal-Spiele und treffen nun im Viertelfinale aufeinander.

Ofner gegen Rodionov beim Challenger in Thionville Foto: © GEPA
Beim ATP-100-Challenger in Thionville kommt es im Viertelfinale zum Österreicher-Duell zwischen Sebastian Ofner und Jurij Rodionov.

Ofner (ATP-108.) setzt sich am Donnerstag beim Hartplatz-Turnier im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Murphy Cassone (ATP-275.) nach 1:09 Stunden mit 7:5, 6:2 durch.

Rodionov (ATP-177.) besiegt den Tschechen Martin Krumich (ATP-346.) nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:3, 6:2.

Das Viertelfinale zwischen den beiden ÖTV-Assen geht am Freitagabend über die Bühne. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Jahr 2022 in Prag. Damals setzte sich Ofner mit 6:1, 7:6 (6) durch.

