Best-of-five bei Majors? WTA-Frauen reagieren unterschiedlich

Eine Idee, wonach bei Tennis-Grand-Slam-Turnieren künftig auch bei den Frauen ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt werden sollen, sorgt aktuell in Indian Wells für Diskussionen.

Während die sechsfache Major-Siegerin Iga Swiatek gleich mehrere Bedenken äußerte, begrüßt die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka den Vorschlag. "Lass es uns machen. Ich glaube, ich hätte mit diesem Format schon mehr Grand Slams gewonnen", sagte die Spielerin aus Belarus.

"Ein komischer Ansatz"

"Ich fühle mich körperlich wirklich stark und ich bin ziemlich sicher, dass mein Körper das verkraften würde", ergänzte Sabalenka, die übrigens ihre Verlobung mit Georgios Frangulis verkündete.

Swiatek hingegen hat eine ganz andere Meinung. "Das ist ein komischer Ansatz in einer Welt, in der alles immer schneller wird", sagte die polnische Nummer zwei im WTA-Ranking. Sie sei nicht sicher, ob das Publikum das mögen würde.

Zudem sei nicht sicher, ob man die Qualität über fünf Sätze aufrechterhalten könnte. "Männer sind physisch stärker und können besser damit umgehen."

Interesse soll bei zunehmender Spieldauer steigen

Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina sieht das ähnlich. "Ich würde nicht gern best-of-five spielen." Coco Gauff glaubt, sie würde davon zwar profitieren, aber: "Wenn sie es machen, dann wäre es mir lieber für das gesamte Turnier, nicht erst ab dem Viertelfinale."

Das Format während des Turniers zu ändern, mache keinen Sinn. Die Idee wird übrigens auch vom neuen CEO des US-Tennisverbands, dem früheren Australian-Open-Turnierboss Craig Tiley, unterstützt.

Er hatte argumentiert, dass Studien zeigen, dass das Interesse bei zunehmender Spieldauer steigen würde.