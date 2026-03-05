Halbfinale! Schwärzler beim Challenger in Kigali erfolgreich

Wenige Tage nach seinem Finaleinzug beim ATP-Challenger in Lugano steht Joel Schwärzler erneut im Semifinale!

Der 20-jährige Vorarlberger kämpft sich beim Challenger in Kigali gegen den Argentinier Marco Trungelliti (ATP-132.) knapp in drei Sätzen mit 7:6 (3), 6:7 (3), 7:6 (7) in die Runde der letzten vier.

Beide Spieler präsentieren sich im eigenen Aufschlagspiel souverän, ein Break will in den ersten beiden Sätzen nicht gelingen. Im Tiebreak zum ersten Satz hat der ÖTV-Youngster die stärkeren Nerven, kann im zweiten Satz aber gleich drei Matchbälle nicht nutzen. Das folgende Tiebreak holt sich Trungelliti.

Nerven-Krimi auch in Satz drei

Im dritten Satz kann Schwärzler dann beim Stand von 1:1 erstmals ein Break landen, das aber nicht nachhaltig nutzen - und gibt ebenfalls sein Aufschlagspiel her. Beide Spieler bringen ihren Satz in der Folge durch - und so folgt auch im dritten Satz ein Tiebreak.

Auch dieses ist wieder sehr umkämpft, beide holen zunächst ein Mini-Break, Schwärzler lässt gleich zwei Matchbälle liegen, nutzt aber den dritten zum Match. Nach einer Spielzeit von 3:25 Stunden ringt er den Argentinier schließlich nieder.

Im Halbfinale trifft Schwärzler nun auf den Italiener Marco Cecchinato (ATP-225.).