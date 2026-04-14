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French Open: Vier ÖTV-Spieler stehen im Hauptfeld

Im Hauptbewerb stehen fix drei Österreicherinnen, dazu kommt ein männlicher ÖTV-Spieler.

French Open: Vier ÖTV-Spieler stehen im Hauptfeld Foto: © GEPA
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Drei Österreicherinnen stehen fix im Hauptfeld der am 24. Mai beginnenden Tennis-French-Open.

Linz-Finalistin Anastasia Potapova als 54. der Entry List, Neo-Top-100-Spielerin Lilli Tagger als 100. und Julia Grabher als 102. bzw. drittletzte der bisher bekannten Teilnehmerinnen.

Von den Weltranglisten-Top-100 hat nur die 59. nicht genannt, die Französin Varvara Gracheva. Vier Spielerinnen sind per "protected ranking" dabei.

Bei den Männern steht Sebastian Ofner (86.) im Feld.

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