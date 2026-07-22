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Vor Klettern in Alpen: Sprinter Philipsen holt Etappensieg

Der Belgier triumphiert zum insgesamt elften Mal bei der Tour de France. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten.

Vor Klettern in Alpen: Sprinter Philipsen holt Etappensieg Foto: © IMAGO / Belga
Textquelle: © APA
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Der Belgier Jasper Philipsen hat die 17. Etappe der Tour de France nach Voiron für sich entschieden. Der Topsprinter gewann zum elften Mal in seiner Karriere eine Tour-Etappe.

Er setzte sich im Sprint einer größeren Gruppe vor dem Schweizer Mauro Schmid und dem Niederländer Olav Kooij durch.

Die Favoriten um Spitzenreiter Tadej Pogacar ließen es gemächlicher angehen und kamen mit mehreren Minuten Rückstand ins Ziel. Ab Donnerstag stehen schwere Alpenetappen am Programm.

Pogacar und Evenepoel im Peloton

Pogacar hielt im Gelben Trikot seinen Vorsprung von 4:32 Minuten auf seinen ersten Verfolger Remco Evenepoel.

Der auf seinen nächsten Gesamtsieg zusteuernde Titelverteidiger aus Slowenien überquerte im Schlepptau von UAE-Teamkollege Felix Großschartner als 50. die Ziellinie, Evenepoel folgte knapp dahinter.

Königsetappe rückt näher

Vor der Königsetappe am Samstag nach Alpe d'Huez läutet die 18. Etappe der diesjährigen Tour das große Alpen-Klettern schon ein wenig ein.

Zwar gibt es am Donnerstag bis auf die Bergankunft in Orcieres-Merlette nur noch einen weiteren Anstieg der ersten Kategorie, doch 3.800 Höhenmeter sind nicht zu unterschätzen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Paris.

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