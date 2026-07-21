Gao, Xinyu GAO
Tagger, Lilli TAG
Endstand
0:2
2:6 , 4:6
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Lilli Tagger wird Favoritinnen-Rolle in Prag gerecht

Mit einem ungefährdeten Zwei-Satz-Sieg schafft Österreichs Nummer zwei den Sprung ins Achtelfinale beim WTA-250-Hartplatzturnier.

Lilli Tagger wird Favoritinnen-Rolle in Prag gerecht Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger zieht beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag dank eines 6:2, 6:4 über die 28-jährige Chinesin Xinyu Gao ins Achtelfinale ein.

Die Nummer 74 der WTA-Weltrangliste gewinnt den ersten Satz gegen die Nummer 244, die es durch die Qualifikation in den Hauptbewerb schaffte, nach zwei Breaks souverän. Selbst bringt sie ihren Aufschlag unbeschadet durch.

Auch im zweiten Satz gibt Tagger ihren Aufschlag kein einziges Mal ab, dafür gelingt ihr das vorentscheidende Break zum 3:4.

Machbare Achtelfinal-Aufgabe und neues Career-High?

Damit kratzt die 18-jährige Tirolerin bereits an einem neuen Career-High in der Weltrangliste. Im Live-Ranking nimmt sie Platz 73 ein. Mit Rang 74 stellte sie am Montag erst eine neue Karrierebestleistung auf.

Im Achtelfinale trifft Tagger auf die Japanerin Mai Hontama (203. WTA-Weltrangliste), die die als Nummer sechs gesetzte Französin Diane Parry glatt in zwei Sätzen geschlagen hat (6:4,6:0).

Neues Career High für Lilli Tagger und Sinja Kraus

Melanie Schnell
Sinja Kraus

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