Gao, Xinyu GAO
Tagger, Lilli TAG
Heute 12:10 Uhr
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Tennis heute: Lilli Tagger - Xinyu Gao in Prag

Nach ihrem Zweitrunden-Aus in Athen will die 18-jährige Tirolerin in Prag wieder einige Runden mehr überstehen. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Xinyu Gao in Prag Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger greift am Dienstag (ab ca. 12:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag ein.

Die 18-jährige Tirolerin bekommt es in der ersten Runde mit der Chinesin Xinyu Gao (WTA-244.) zu tun.

Die in der Weltrangliste auf Position 74 liegende Tagger ist gegen die 28-jährige Qualifikantin in der Favoritenrolle.

Zuletzt erreichte Tagger beim Hartplatzturnier in Athen die zweite Runde, wo jedoch gegen die Tschechin Sara Bejlek (WTA-40.) Endstation war.

LIVE-Ticker:

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