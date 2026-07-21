-
Tagger vs. Potapova: Wer wird Österreichs Nummer 1?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
Gao, Xinyu GAOTagger, Lilli TAG
Heute 12:10 Uhr
NEWS
Tennis heute: Lilli Tagger - Xinyu Gao in Prag
Nach ihrem Zweitrunden-Aus in Athen will die 18-jährige Tirolerin in Prag wieder einige Runden mehr überstehen. LIVE-Infos:
Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger greift am Dienstag (ab ca. 12:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag ein.
Die 18-jährige Tirolerin bekommt es in der ersten Runde mit der Chinesin Xinyu Gao (WTA-244.) zu tun.
Die in der Weltrangliste auf Position 74 liegende Tagger ist gegen die 28-jährige Qualifikantin in der Favoritenrolle.
Zuletzt erreichte Tagger beim Hartplatzturnier in Athen die zweite Runde, wo jedoch gegen die Tschechin Sara Bejlek (WTA-40.) Endstation war.