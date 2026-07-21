Grabher fertigt ÖTV-Kollegin in Amstetten ab

Julia Grabher steht bei den Ladies Open Amstetten im Achtelfinale.

Die Vorarlbergerin lässt ihrer elf Jahre jüngeren Landsfrau Ekaterina Perelygina mit 6:1, 6:0 keine Chance. Es war die Neuauflage des Duells von Kitzbühel, wo Grabher mit 7:5, 6:3 ebenfalls gewann.

Diesmal verläuft die Begegnung einseitig, Grabher nimmt Perelygina sämtliche Aufschlagspiele ab. Das einzige Game der gebürtigen Russin resultiert aus einem Break. In der nächsten Runde wartet Iva Primorac (WTA-454.) aus Kroatien.

Für Arabella Koller endet das Heim-Turnier dagegen in der ersten Runde. Die 25-Jährige unterliegt der an zwei gesetzten Serbin Teodora Kostovic mit 4:6, 0:6.