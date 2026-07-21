NEWS

Grabher fertigt ÖTV-Kollegin in Amstetten ab

Die erfahrene Vorarlbergerin gewinnt die Neuauflage des Kitzbühel-Duells gegen Ekaterina Perelygina deutlich. Arabella Koller ist out.

Grabher fertigt ÖTV-Kollegin in Amstetten ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Julia Grabher steht bei den Ladies Open Amstetten im Achtelfinale.

Die Vorarlbergerin lässt ihrer elf Jahre jüngeren Landsfrau Ekaterina Perelygina mit 6:1, 6:0 keine Chance. Es war die Neuauflage des Duells von Kitzbühel, wo Grabher mit 7:5, 6:3 ebenfalls gewann.

Diesmal verläuft die Begegnung einseitig, Grabher nimmt Perelygina sämtliche Aufschlagspiele ab. Das einzige Game der gebürtigen Russin resultiert aus einem Break. In der nächsten Runde wartet Iva Primorac (WTA-454.) aus Kroatien.

Für Arabella Koller endet das Heim-Turnier dagegen in der ersten Runde. Die 25-Jährige unterliegt der an zwei gesetzten Serbin Teodora Kostovic mit 4:6, 0:6.

Neues Career High für Lilli Tagger und Sinja Kraus

Melanie Schnell
Sinja Kraus

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Lilli Tagger wird Favoritinnen-Rolle in Prag gerecht

Lilli Tagger wird Favoritinnen-Rolle in Prag gerecht

Tennis - WTA
7
Dank Aufholjagd: Kraus in Hamburg eine Runde weiter

Dank Aufholjagd: Kraus in Hamburg eine Runde weiter

Tennis - WTA
3
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Gao in Prag

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Gao in Prag

Tennis - WTA
Ofner nach Kitz-Aus: "Bin kein Spieler, der die Höhenlage liebt"

Ofner nach Kitz-Aus: "Bin kein Spieler, der die Höhenlage liebt"

Tennis
Ofner scheitert bereits in der ersten Runde von Kitzbühel

Ofner scheitert bereits in der ersten Runde von Kitzbühel

Tennis
4
Melzer nominiert ÖTV-Aufgebot für Davis-Cup-Duell mit Belgien

Melzer nominiert ÖTV-Aufgebot für Davis-Cup-Duell mit Belgien

Tennis
3
Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex Molcan in Kitzbühel

Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex Molcan in Kitzbühel

Tennis
2

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Julia Grabher Arabella Koller Ladies Open Amstetten Amstetten Ekaterina Perelygina