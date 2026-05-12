Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale

Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Tunis (Tunesien) im Achtelfinale!

Der junge Vorarlberger setzt sich im Sechzehntelfinale gegen den Italiener Franco Agamenone (ATP-273.) in drei Sätzen mit 6:7(2), 6:3, 6:1 durch.

Während sich das ÖTV-Ass im ersten Satz noch schwer tut, dreht er danach voll auf und verwertet nach 2:39 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Im Achtelfinale am Mittwoch wartet auf die Nummer 172 der Welt nun der Italiener Federico Cina.