Schwärzler, Joel Josef SCH
Agamenone, Franco AGA
Endstand
2:1
6:7 , 6:3 , 6:1
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Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale

Der junge Vorarlberger dreht nach einem Satzverlust auf und zieht in die nächste Runde ein.

Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Tunis (Tunesien) im Achtelfinale!

Der junge Vorarlberger setzt sich im Sechzehntelfinale gegen den Italiener Franco Agamenone (ATP-273.) in drei Sätzen mit 6:7(2), 6:3, 6:1 durch.

Während sich das ÖTV-Ass im ersten Satz noch schwer tut, dreht er danach voll auf und verwertet nach 2:39 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Im Achtelfinale am Mittwoch wartet auf die Nummer 172 der Welt nun der Italiener Federico Cina.

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