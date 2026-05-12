Schwärzler, Joel Josef SCH
Agamenone, Franco AGA
Endstand
2:16:7 , 6:3 , 6:1
NEWS
Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale
Der junge Vorarlberger dreht nach einem Satzverlust auf und zieht in die nächste Runde ein.
Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Tunis (Tunesien) im Achtelfinale!
Der junge Vorarlberger setzt sich im Sechzehntelfinale gegen den Italiener Franco Agamenone (ATP-273.) in drei Sätzen mit 6:7(2), 6:3, 6:1 durch.
Während sich das ÖTV-Ass im ersten Satz noch schwer tut, dreht er danach voll auf und verwertet nach 2:39 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.
Im Achtelfinale am Mittwoch wartet auf die Nummer 172 der Welt nun der Italiener Federico Cina.