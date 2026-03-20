Neumayer kann starke Leistung nicht belohnen

Lukas Neumayer scheitert im Viertelfinale des ATP-Challengers in Zadar am Franzosen Arthur Gea (ATP 144).

Der 23‑Jährige verliert nach 3:04 Stunden Spielzeit mit 6:7(1), 6:4, 3:6 gegen den um fast 100 Plätze vor ihm liegenden Gea.

Neumayer gibt 5:1-Führung her

Neumayer erwischt einen starken Start in den ersten Satz. Dem Salzburger gelingt ein Doppelbreak zum 4:1. Doch Neumayer kann den Satz trotzdem nicht zumachen.

Eine 5:1‑Führung bleibt ungenutzt, er lässt seinen französischen Kontrahenten auf 5:5 herankommen. Im Tiebreak hat Gea klar die Oberhand und so muss Neumayer den ersten Satz letztlich doch an den Franzosen abgeben.

Auch im zweiten Satz setzt sich die schwierige Phase für den Österreicher fort: Gleich zu Beginn verliert er seinen Aufschlag, kämpft sich aber zurück und schafft das Rebreak zum 3:3.

Danach folgt erneut eine Serie aus Break und Rebreak, ehe Neumayer dem Franzosen schließlich das Service zum 6:4 abnimmt. Damit muss ein Entscheidungssatz her, um den Sieger dieser Partie zu ermitteln.

Viele Breaks, wenig Konstanz

Anders als im zweiten Durchgang gestaltet sich der dritte Satz zunächst ausgeglichen. Beide Spieler bringen ihre Aufschlagspiele sicher durch und Breaks bleiben vorerst aus.

Dann kippt die Partie in ein Hin‑und‑Her: Nach einem langen Game über Einstand verliert Neumayer sein Service zum 2:3, doch der Franzose gibt den Vorteil im direkten Gegenzug wieder ab.

Neumayer gleicht zwar aus, kann den Schwung jedoch nicht nutzen und verliert kurz darauf erneut seinen Aufschlag zum 3:4 und kann auch zwei Breakbälle nicht nutzen.

Dann scheint die Luft beim 23-Jährigen endgültig draußen zu sein. Er verliert mit eigenem Service den dritten Satz mit 6:3.