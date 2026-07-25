Großes Ausrufezeichen! Tagger steht im Prag-Finale

Lilli Tagger steht im Finale von Prag!

Im Halbfinale des WTA-250er-Turniers in Prag gewinnt die 18-Jährige gegen Barbora Krejcikova (CZE) mit 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4).

Das ÖTV-Talent startet besser in den ersten Satz, breakt ihre Gegnerin zum 3:2 und kann dieses anschließend bestätigen. Gerade beim eigenen Aufschlag bleibt sie innerhalb des ersten Satzes lange fehlerfrei. Nach und nach wird Krejcikova aber stärker.

Tiebreak im ersten Satz

Die Tschechin bleibt bis zum 5:4 dran, kann die Österreicherin anschließend breaken und sichert sich das dritte Spiel in Serie zur 6:5-Führung. Tagger schafft den erneuten Ausgleich, womit es ins Tiebreak geht.

Dieses entscheidet Krejcikova mit 7:5 für sich - und holt so nach knapp einer Stunde den ersten Satz.

Tagger gleicht aus

Im zweiten Satz dreht sich das Momentum wieder zugunsten der ÖTV-Spielerin. Bis zum 3:2 für Tagger läuft das Spiel zwar nach der Reihe ab, danach schafft die 18-Jährige aber das Break zum 4:2.

Daraufhin kann sie sich ihre beiden Spiele bei eigenem Aufschlag sichern und gewinnt damit den zweiten Satz mit 6:3.

Guter Start in den letzten Satz

Krejcikova lässt sich in der Satzpause daraufhin ordentlich Zeit. Doch das bringt Tagger überhaupt nicht aus der Ruhe - im Gegenteil. Der Osttirolerin gelingt das Break zu Beginn des dritten Satzes.

Danach verläuft die Partie ziemlich ausgeglichen auf einem guten Niveau. So kassiert Tagger das Break zum 2:2 und verpasst das direkte Re-Break nur knapp.

Hohes Niveau

Mit ihrer starken einhändigen Rückhand, die sich im Verlauf des dritten Satzes immer stabiler zeigt, stellt Tagger die frühere Top-Ten-Spielerin aber immer wieder vor Probleme. Das zweite Break des Satzes gelingt der Österreicherin trotzdem noch nicht. Krejcikova stellt auf 4:3, Tagger gleicht aus.

Die drei folgenden Games gehen allesamt recht rasch zu Ende. Sowohl Tagger als auch Krejcikova konzentrieren sich offenbar auf ihre eigenen Aufschläge. Somit führt die Tschechin mit 6:5, Tagger muss also ihr eigenes Spiel gewinnen.

Dank ihrer starken Rückhand - und ihrem elften Ass - schafft der ÖTV-Youngster das auch. Es geht also ins Tiebreak um den Finaleinzug.

Tiebreak um den Sieg

Dort stellt Krejcikova mit dem ersten Minibreak gleich einmal auf 2:1.

Den Aufschlag von Krejcikova returnt Tagger stark zum Re-Break (2:3), woraufhin die Österreicherin zum 3:3 ausgleichen kann und sich mit dem zweiten Minibreak eine 5:4-Führung holt.

Mit einem weiteren Ass zum 6:4 sichert sich Tagger sogar drei Matchbälle – und nutzt den ersten zum Sieg!