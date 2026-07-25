Tennis heute: Lilli Tagger - Barbora Krejcikova um Prag-Finale

Für Lilli Tagger geht es am Samstag (ab ca. 14:45 Uhr im LIVE-Ticker) um den Einzug ins Endspiel des WTA-250-Hartplatzturniers von Prag.

Die 18-jährige Tirolerin hat im Halbfinale jedoch einen harten Brocken vor der Brust:

Mit Barbora Krejcikova wartet nicht nur die aktuelle Nummer 26 der WTA-Weltrangliste, sondern auch eine zwölffache Grand-Slam-Siegerin - zwei Titel davon im Einzel. Neben den US Open 2021 gewann die 30-jährige Tschechin auch Wimbledon 2024.

Tagger steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale eines WTA-250ers und kämpft um ihre zweite Finalteilnahme. 2025 erreichte sie in Jiujiang bereits ein Endspiel in dieser Kategorie.

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