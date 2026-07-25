Tagger, Lilli TAG
Krejcikova, Barbora KRE
Heute 14:40 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Tennis heute: Lilli Tagger - Barbora Krejcikova um Prag-Finale

Die 18-jährige Tirolerin trifft im Halbfinale des WTA-250-Turniers auf eine zweifache Grand-Slam-Siegerin im Einzel. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Barbora Krejcikova um Prag-Finale Foto: © IMAGO / CTK Photo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Lilli Tagger geht es am Samstag (ab ca. 14:45 Uhr im LIVE-Ticker) um den Einzug ins Endspiel des WTA-250-Hartplatzturniers von Prag.

Die 18-jährige Tirolerin hat im Halbfinale jedoch einen harten Brocken vor der Brust:

Mit Barbora Krejcikova wartet nicht nur die aktuelle Nummer 26 der WTA-Weltrangliste, sondern auch eine zwölffache Grand-Slam-Siegerin - zwei Titel davon im Einzel. Neben den US Open 2021 gewann die 30-jährige Tschechin auch Wimbledon 2024.

Tagger steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale eines WTA-250ers und kämpft um ihre zweite Finalteilnahme. 2025 erreichte sie in Jiujiang bereits ein Endspiel in dieser Kategorie.

LIVE-Infos:

Neues Career High für Lilli Tagger und Sinja Kraus

Melanie Schnell
Sinja Kraus

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Halbfinale erreicht! Lilli Tagger eliminiert Nummer 40 der Welt

Halbfinale erreicht! Lilli Tagger eliminiert Nummer 40 der Welt

Tennis - WTA
15
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Sara Bejlek im Prag-Viertelfinale

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Sara Bejlek im Prag-Viertelfinale

Tennis - WTA
Julia Grabher scheitert in Amstetten

Julia Grabher scheitert in Amstetten

Tennis - WTA
1
Tagger steht souverän im Prag-Viertelfinale

Tagger steht souverän im Prag-Viertelfinale

Tennis - WTA
9
Finale! Miedler hat Doppel-Titel in Kitzbühel in Reichweite

Finale! Miedler hat Doppel-Titel in Kitzbühel in Reichweite

Tennis
Final-Duell der Generali Open steht fest

Final-Duell der Generali Open steht fest

Tennis
Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Basketball
12

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger Prag Barbora Krejcikova