Warum sich Miedler in Kitz bei seinen Final-Gegnern entschuldigte

Lucas Miedler hat am Samstag gemeinsam mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel gewonnen.

Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2, 6:2 durch.

Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023. Er schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppel-Ranking.

Entschuldigung bei Finalgegnern

Miedler war nach dem Sieg dementsprechend happy. Zunächst entschuldigt er sich noch auf dem Platz bei den Finalgegnern:

"Ihr seid eine meiner besten Freunde auf der Tour, es ist immer schwierig, gegen Freunde zu spielen. Wir haben es heute sehr gut gelöst, ich hoffe, ihr seid uns nicht ganz so böse, aber zu Hause zu gewinnen fühlt sich halt sehr gut an", scherzt der Niederösterreicher.

Im Rückblick habe man immer den Druck aufrechterhalten können. "Wir haben eine sehr solide Serviceleistung gebracht. Dass es so klar ausgeht, mit dem kann man vorher nicht rechnen."

Freude über die Atmosphäre...

Besonders die Atmosphäre in Kitzbühel hat es Miedler, aber auch Polmans angetan. "Es gibt nichts Vergleichbares, allein diese zweite Runde: dass wir die mit 14:12 doch überstehen. Unbeschreiblich die Atmosphäre, die da auf dem Platz entsteht", erinnert Miedler an den knappen Sieg nach Abwehr von zwei Matchbällen und bricht eine Lanze für das Doppel.

"Dieses Doppel-Produkt, das vielfach kritisiert wird, funktioniert. Wir haben vier Mal am Center Court gespielt und vier Mal eine unglaubliche Kulisse gehabt."

...Enttäuschung über fehlende TV-Übertragung

Was Miedler enttäuscht, war, dass das Endspiel weder live im TV noch gestreamt wurde. "Schade, die Leute haben ja auch eine Connection. Es wird nirgends übertragen. Aber jeder, der im Stadion ist, hat eine unglaublich gute Zeit und ich bin froh, dass ich Teil davon sein durfte."

Zeit zum Feiern bleibt eigentlich keine, denn schon am Sonntag geht es weiter zu den Übersee-Turnieren, die in Washington beginnen. Danach stehen Montreal, Cincinnati, eventuell Winston-Salem und die US Open auf dem Programm.