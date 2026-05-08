Anastasia Potapova trift am Freitag beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom in der zweiten Runde auf die Tschechin Karolina Muchova (ab ca. 12:10 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Neo-Österreicherin setzte sich in der ersten Runde mit 2:1 gegen die Ungarin Dalma Galfi (WTA-119.) durch. Muchova hatte zum Auftakt hingegen ein Freilos und tritt ausgeruht gegen die Nummer 38 der WTA-Weltrangliste an.

Im direkten Vergleich hat Muchova die Nase vorn. Die drei letzten Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Tschechin. 2018 setzte sich Potapova aber einmal gegen Muchova durch.

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