Auf Anastasia Potapova wartet am Montag (ab ca. 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom ein richtig harter Brocken.

Mit Jessica Pegula (USA) steht ihr nämlich die Nummer fünf der Tennis-Weltrangliste gegenüber.

Pegula gab im bisherigen Turnierverlauf lediglich vier Games ab und ist auch im Duell mit Potapova in der Favoritenrolle.

Doch auch die 25-jährige Österreicherin, die aktuell Platz 38 in der Weltrangliste belegt, ist in starker Form, zog sie doch beim vergangenen 1000er-Turnier in Madrid sogar ins Halbfinale ein.

Im direkten Vergleich mit Potapova hat Pegula mit 5:0 klar die Nase vorne.

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