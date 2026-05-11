Pegula, Jessica PEG
Potapova, Anastasia POT
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Tennis heute: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom

Die Österreicherin kämpft am Montag um den Einzug in ihr nächstes WTA-1000-Viertelfinale. LIVE-Infos:

Tennis heute: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Auf Anastasia Potapova wartet am Montag (ab ca. 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom ein richtig harter Brocken.

Mit Jessica Pegula (USA) steht ihr nämlich die Nummer fünf der Tennis-Weltrangliste gegenüber.

Pegula gab im bisherigen Turnierverlauf lediglich vier Games ab und ist auch im Duell mit Potapova in der Favoritenrolle.

Doch auch die 25-jährige Österreicherin, die aktuell Platz 38 in der Weltrangliste belegt, ist in starker Form, zog sie doch beim vergangenen 1000er-Turnier in Madrid sogar ins Halbfinale ein.

Im direkten Vergleich mit Potapova hat Pegula mit 5:0 klar die Nase vorne.

LIVE-Ticker:

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Sinja Kraus
Lilli Tagger

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